Назван продукт, который может резко подешеветь

Период роста экспортных цен на российское подсолнечное масло завершился, в первой половине 2026 года ожидается их снижение. Об этом свидетельствуют данные аналитических центров и экспертные прогнозы.

«Цикл роста мировых цен на подсолнечное масло сменился снижением», — констатировал управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. Его слова передает РИА Новости.

Снижение продиктовано растущим предложением на фоне большого урожая в России и сокращением спроса со стороны ключевых импортеров. Такие страны, как Индия и Китай, накопили значительные запасы и частично переориентировались на пальмовое и соевое масло.

