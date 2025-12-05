Назван продукт, который может резко подешеветь
Цены на подсолнечное масло могут упасть на 5-10% в первой половине 2026 года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Период роста экспортных цен на российское подсолнечное масло завершился, в первой половине 2026 года ожидается их снижение. Об этом свидетельствуют данные аналитических центров и экспертные прогнозы.
«Цикл роста мировых цен на подсолнечное масло сменился снижением», — констатировал управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. Его слова передает РИА Новости.
Снижение продиктовано растущим предложением на фоне большого урожая в России и сокращением спроса со стороны ключевых импортеров. Такие страны, как Индия и Китай, накопили значительные запасы и частично переориентировались на пальмовое и соевое масло.
Дополнительным фактором давления на экспортную выручку стал механизм плавающей пошлины и укрепление рубля. В результате, по прогнозам, к лету 2026 года цены могут снизиться на 5-10%, что уже отражается на фьючерсных контрактах.
