Назван продукт, который может резко подешеветь

Аналитики прогнозируют снижение цен на подсолнечное масло
05 декабря 2025 в 10:04
Цены на подсолнечное масло могут упасть на 5-10% в первой половине 2026 года

Фото: Илья Московец © URA.RU

Период роста экспортных цен на российское подсолнечное масло завершился, в первой половине 2026 года ожидается их снижение. Об этом свидетельствуют данные аналитических центров и экспертные прогнозы.

«Цикл роста мировых цен на подсолнечное масло сменился снижением», — констатировал управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. Его слова передает РИА Новости. 

Снижение продиктовано растущим предложением на фоне большого урожая в России и сокращением спроса со стороны ключевых импортеров. Такие страны, как Индия и Китай, накопили значительные запасы и частично переориентировались на пальмовое и соевое масло.

Дополнительным фактором давления на экспортную выручку стал механизм плавающей пошлины и укрепление рубля. В результате, по прогнозам, к лету 2026 года цены могут снизиться на 5-10%, что уже отражается на фьючерсных контрактах.

