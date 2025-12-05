Пенсию в России могут увеличить до 50 тысяч рублей: как изменятся выплаты в 2026 году

На пенсию смогут выйти женщины, достигшие возраста 59 лет Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Госдуме предложили повысить минимальный размер пенсии по старости до 50 тысяч рублей, на данный момент минимальная сумма — чуть больше 13 тысяч. С января 2026 года пройдет повышение пенсий, а также планируется ряд изменений в системе выплат российским гражданам. Будет установлена новая фиксированная выплата для социальных пенсий, изменятся правила доплаты к пенсиям, которые упростят систему их получения. Как изменятся пенсионные выплаты, какие будут повышены и как их рассчитать — в материале URA.RU.

В Госдуме предложили увеличить минимальную страховую пенсию до 50 тысяч рублей

Депутаты Госдумы, представляющие фракцию «Справедливая Россия», внесли на рассмотрение инициативу об увеличении минимального размера страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей. На данный момент сумма составляет около 13,3 тысячи рублей.

Авторами законопроекта выступили лидер партии и руководитель думской фракции Сергей Миронов, а также председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Продолжение после рекламы

«Считаем целесообразным установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не менее 50 000 рублей», — указано в письме. Его приводит РИА Новости.

Сумма фиксированной выплаты страховой пенсии в РФ

В 2026 году фиксированная часть страховой пенсии в России будет установлена на уровне 9,5 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Говырин.

«Фиксированная выплата составит 9 тысяч 584 рубля 69 копеек», — рассказал Говырин. Его слова передает РИА Новости.

Он добавил, что страховые пенсии в РФ повысят с 1 января 2026 года на 7,6%. Это повышение коснется всех получателей, включая работающих пенсионеров.

На сколько увеличится средняя пенсия

В 2026 году пенсии для россиян будут повышены Фото: Илья Московец © URA.RU

Размер средней страховой пенсии по старости составит 27 тысяч рублей в месяц. Тем временем с 1 апреля планируется провести индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Предполагаемый уровень повышения составит 6,8 %. Социальные пенсии предоставляются инвалидам с детства и детям-инвалидам.

Кроме того, в августе 2026 года запланирована индексация выплат пенсионерам, которые после назначения пенсии продолжали официально трудиться, а их работодатели в предыдущем году перечисляли страховые взносы в Социальный фонд России. Говырин уточнил, что перерасчет ежемесячных надбавок к пенсии для работников угольной отрасли и членов летных экипажей гражданской авиации будет проводиться четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Также с 2026 года предусмотрено увеличение пенсий для граждан, которым в декабре 2025 года исполнится 80 лет, а равно и для тех, кому будет установлена I группа инвалидности. Помимо этого, дополнительная выплата к пенсии полагается пожилым гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными родственниками.

Сколько будет стоить один пенсионный балл

Один пенсионный балл в 2026 году будет стоить 156,76 рублей. Это следует из бюджета Социального фонда на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Как рассчитать пенсию

Для того чтобы рассчитать пенсию, следует число пенсионных баллов умножить на стоимость одного из них (156,76 рублей). А затем нужно прибавить фиксированную выплату с января 2026 года (9584,69 рублей). Чтобы рассчитать прибавку к пенсии достаточно увеличить полученную пенсию на 7,6%.

Двухэтапная индексация пенсий

С 2026 года планируется введение двухэтапной индексации страховых пенсий. Это решение продиктовано экономическими соображениями, ориентированными на достижение социальной справедливости и укрепление устойчивости пенсионной системы.

Индексации будут проводиться дважды в год. Первый раз — в феврале с учетом фактической инфляции за предыдущий год. А во второй раз — в апреле, дополнительный рост будет зависеть от объема поступлений в Социальный фонд.

Продолжение после рекламы

Кто выйдет на пенсию в 2026 году

Пенсионный возраст в 2026 году Фото: инфографика URA.RU

На пенсию по старости в 2026 году могут выйти мужчины, которые достигли возраста 64 лет. Тем временем женщины выйдут на пенсию раньше. Они должны достичь возраста 59 лет.

Однако часть российских граждан может выйти на досрочную пенсию по выслуге лет. Для этого нужно проработать от 20 до 30 лет. К таким категориям граждан относятся:

госслужащие;

космонавты;

летчики-испытатели;

военнослужащие;

сотрудники МВД, ФСИН и Росгвардии;

пожарные;

сотрудники вредных производств или горняки;

медики;

учителя;

работники творческих профессий.

Новые правила доплаты к пенсиям

До 2026 года в 30 регионах России региональные доплаты назначали через органы социальной защиты. Теперь эти полномочия передаются СФР. Москва останется единственным субъектом, где доплаты будут продолжать назначать местные власти.

С 1 января все региональные доплаты будут начисляться через СФР (кроме московских). К тому же для выплат не придется подавать документы, они станут беззаявительными. Вместе с тем пенсия будет выплачиваться единой суммой и пропадет путаница с разными источниками выплат.

Прогноз на 2027 год

В 2027 году в России запланировано поэтапное увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента, который является основным показателем при расчете страховой пенсии. Первый этап индексации ожидается в феврале, когда цена одного пенсионного балла вырастет примерно до 163 рубля.