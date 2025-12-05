Отмены и задержки рейсов: обстановка в аэропортах России после атак БПЛА 5 декабря

Небо закрыли в десяти аэропортах России утром 5 декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ночью 5 декабря в десяти аэропортах России закрыли небо. Часть аэропортов восстановила работу, однако во многих ограничения продолжают действовать. Об обстановке в аэропортах страны на утро 5 декабря — в материале URA.RU.

В каких аэропортах ввели ограничения 5 декабря 2025

Ночью в пятницу, 5 декабря, сразу в десяти аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Небо было закрыто над Саратовом, Краснодаром, Самарой, Ульяновском, Сочи, Пензой, Минеральными Водами, Владикавказом, Грозным и Магасом. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По состоянию на 7:40 мск, в Сочи, Минеральных Водах, Краснодаре, Пензе и Саратове ограничения сняты — аэропорты работают в штатном режиме. В остальных городах небо по-прежнему закрыто.

Над регионами России сбили 41 беспилотник в ночь на 5 декабря

Ночью 5 декабря средства ПВО уничтожили 41 беспилотник над территорией России. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны. В ведомстве уточнили, что в период с 23:00 мск 4 декабря до 7:00 5 декабря:

девять БПЛА уничтожили над территорией Самарской области;

девять БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым;

восемь БПЛА уничтожили над территорией Саратовской области;

семь БПЛА уничтожили над территорией Волгоградской области;

семь БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области;

один БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края.

Аэропорты Москвы

Внуково

Судя по онлайн-табло, во Внуково ночь 5 декабря прошла без отмен рейсов. Задержаны вылеты в Ульяновск, Саратов, Тамбов, Алматы и Стамбул. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Грозного, Стамбула, Тбилиси, Дубая, Еревана, Тюмени и Еревана.

Домодедово

В Домодедово минувшей ночью отменили вылет в Ош, запланированный в 10:45. Задержан самолет в Махачкалу. С опозданием прибыли самолеты из Эль-Кувейта, Самарканда, Оша, Новосибирска, Тель-Авива и Омска.

Шереметьево

В Шереметьево ночью 5 декабря не задержали ни один рейс. Задержаны вылеты в Ульяновск, Самару, Саратов, Грозный, Калининград, Новый Уренгой и Ханой. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Стамбула, Калининграда, Новосибирска, Шарм-эль-Шейха, Хургады, Омска, Барнаула и Новосибирска.

Аэропорт Санкт-Петербурга

В Пулково ночью 5 декабря отменили рейс в Батуми, запланированный на 5:40. Задержаны вылеты в Нарьян-Мар, Грозный, Астану и Читу. С опозданием прибыли рейсы из Нарьян-Мара, Калининграда, Омска, Нижневартовска и Перми.

Аэропорт Екатеринбурга

Судя по онлайн-табло, в Кольцово ночью 5 декабря отменен вылет в Трабзон, который планировался в 3:25. Задержаны вылеты в Нарьян-Мар, Уфу, Белоярский и Санкт-Петербург. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Хургады, Шарджа, Дубая, Баку, Санкт-Петербурга, Ташкента, Пхукета, Новосибирска и Оша.

