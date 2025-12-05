Логотип РИА URA.RU
В мире

Завершились переговоры США и Украины в Майами

Общественное Новости: переговоры Украины и США в Майами завершилась
05 декабря 2025 в 09:43
В Майами завершились переговоры между украинскими и американскими представителями

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Встреча американской и украинской делегаций в Майами завершилась. Об этом сообщило украинское издание «Общественное Новости» со ссылкой на источники в делегации.

«Других подробностей не приводится», — отмечает издание в своем кратком сообщении о завершении переговоров. Со стороны Украины во встрече участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Ранее о планируемой встрече Умерова со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом сообщало агентство Associated Press.

Данные консультации стали продолжением диалога после переговоров американских представителей с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 2 декабря. Тогда ключевой темой пятичасовой беседы стало мирное урегулирование конфликта на Украине.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

