16 декабря 2020

Что разрешено и что запрещено в Курганской области из-за COVID. Новый список

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток на площади им Ленина. Курган, каток, площадь ленина, ограничительная лента
С 16 декабря в Курганской области начали действовать новые послабления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области с 16 декабря жители региона могут проходить диспансеризацию и медосмотр, а заведениям общепита на заправках разрешили работать круглосуточно. Для удобства читателей URA.RU обобщило все ограничения и послабления.

Запрещено:

  • проводить новогодние корпоративы в учреждениях и организациях;
  • находиться в общественных местах без маски, а в общественном транспорте — без масок и перчаток;
  • детям находиться в общественных местах без взрослых (кроме случаев, когда детям нужно в школу и больницу);
  • нарушать самоизоляцию людям старше 65 лет (им можно только выходить в больницу, за продуктами, выгуливать животных, выбрасывать мусор);
  • работать кафе и ресторанам после 23:00 и 31 декабря с 15:00;
  • работать домам культуры;
  • находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
  • собирать больше 100 человек на официальных мероприятиях;
  • распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом.

Разрешено:

  • учиться очно школьникам, кроме учащихся 5-8 классов из Кургана и Шадринска. В Куртамыше и Юргамыше обучение организовано в индивидуальном режиме;
  • проводить индивидуальные занятия в учреждениях допобразования и спортивной подготовки;
  • посещать бани и сауны;
  • круглосуточно работать общепиту на заправках;
  • проходить диспансеризацию и медосмотр;
  • проводить мероприятия на открытом воздухе численностью до 50 человек;
  • заниматься спортом и посещать фитнес-центры;
  • приезжать в Курганскую область без справки об отсутствии COVID-19;
  • работать кинотеатрам;
  • находиться на улице без SMS-пропуска;
  • работать турагентствам.

Работодатели должны:

  • обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
  • по возможности переводить сотрудников (особенно пенсионного возраста и с хроническими заболеваниями) на удаленную работу;
  • измерять температуру тела работников, отстранять от работы при повышении температуры и ежедневно контролировать соблюдение сотрудниками режима изоляции;
  • по возможности проводить совещания по аудио-, видео- и селекторной связи.

Рекомендовано:

  • соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;
  • не проводить свадьбы, банкеты и поминки;
  • минимизировать посещение общественных мест;
  • вызывать скорую помощь на дом при появлении первых симптомов COVID-19;
  • пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
  • сотрудникам предприятий, контактирующих с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.

16 декабря в области подтвердились 109 новых случаев заражения коронавирусом. За все время в регионе COVID-19 обнаружили у 10 503 человек.

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