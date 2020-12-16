С 16 декабря в Курганской области начали действовать новые послабления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области с 16 декабря жители региона могут проходить диспансеризацию и медосмотр, а заведениям общепита на заправках разрешили работать круглосуточно. Для удобства читателей URA.RU обобщило все ограничения и послабления.

Запрещено:

проводить новогодние корпоративы в учреждениях и организациях;

находиться в общественных местах без маски, а в общественном транспорте — без масок и перчаток;

детям находиться в общественных местах без взрослых (кроме случаев, когда детям нужно в школу и больницу);

нарушать самоизоляцию людям старше 65 лет (им можно только выходить в больницу, за продуктами, выгуливать животных, выбрасывать мусор);

работать кафе и ресторанам после 23:00 и 31 декабря с 15:00;

работать домам культуры;

находиться сопровождающим в курганском аэропорту;

собирать больше 100 человек на официальных мероприятиях;

распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом.

Разрешено:

учиться очно школьникам, кроме учащихся 5-8 классов из Кургана и Шадринска. В Куртамыше и Юргамыше обучение организовано в индивидуальном режиме;

проводить индивидуальные занятия в учреждениях допобразования и спортивной подготовки;

посещать бани и сауны;

круглосуточно работать общепиту на заправках;

проходить диспансеризацию и медосмотр;

проводить мероприятия на открытом воздухе численностью до 50 человек;

заниматься спортом и посещать фитнес-центры;

приезжать в Курганскую область без справки об отсутствии COVID-19;

работать кинотеатрам;

находиться на улице без SMS-пропуска;

работать турагентствам.

Работодатели должны:

обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;

по возможности переводить сотрудников (особенно пенсионного возраста и с хроническими заболеваниями) на удаленную работу;

измерять температуру тела работников, отстранять от работы при повышении температуры и ежедневно контролировать соблюдение сотрудниками режима изоляции;

по возможности проводить совещания по аудио-, видео- и селекторной связи.

Рекомендовано:

соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;

не проводить свадьбы, банкеты и поминки;

минимизировать посещение общественных мест;

вызывать скорую помощь на дом при появлении первых симптомов COVID-19;

пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;

сотрудникам предприятий, контактирующих с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.

16 декабря в области подтвердились 109 новых случаев заражения коронавирусом. За все время в регионе COVID-19 обнаружили у 10 503 человек.