16 декабря 2020
15 декабря 2020

В Курганской области изменили условия карантина по коронавирусу

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, защитная маска, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, ковид19
Новые послабления коснутся, в том числе, диспансеризации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Курганской области разрешили круглосуточно работать кафе на заправках и проходить населению диспансеризацию. Выписку из решения регионального оперштаба 17 декабря опубликовал в соцсетях замгубернатора Курганской области Владимир Архипов.

«Разрешить с 16 декабря с 2020 года работу объектов организации общественного питания, расположенных в зданиях (сооружениях), помещениях автозаправочных станций, в круглосуточном режиме», — указано в документе. Другие кафе и рестораны в регионе могут работать только до 23:00.

Также с 16 декабря областные власти разрешили диспансеризацию и профилактические медосмотры взрослого и детского населения. Ранее они были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее в Курганской области запретили проводить новогодние корпоративы в учреждениях и организациях. Заведениям общепита разрешили работать 31 декабря только до 15:00.

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© Служба новостей «URA.RU»
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