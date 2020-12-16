В Курганской области изменили условия карантина по коронавирусу

Новые послабления коснутся, в том числе, диспансеризации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Курганской области разрешили круглосуточно работать кафе на заправках и проходить населению диспансеризацию. Выписку из решения регионального оперштаба 17 декабря опубликовал в соцсетях замгубернатора Курганской области Владимир Архипов.

«Разрешить с 16 декабря с 2020 года работу объектов организации общественного питания, расположенных в зданиях (сооружениях), помещениях автозаправочных станций, в круглосуточном режиме», — указано в документе. Другие кафе и рестораны в регионе могут работать только до 23:00.

Также с 16 декабря областные власти разрешили диспансеризацию и профилактические медосмотры взрослого и детского населения. Ранее они были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее в Курганской области запретили проводить новогодние корпоративы в учреждениях и организациях. Заведениям общепита разрешили работать 31 декабря только до 15:00.