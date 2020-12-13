13 декабря 2020
12 декабря 2020

В Курганской области ввели новое коронавирусное ограничение. О нем просил губернатор

© Служба новостей «URA.RU»
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Оперштаб региона утвердил запрет на проведение корпоративов в учреждениях и организациях Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области официально запретили проводить новогодние корпоративы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«В Курганской области запрещено проведение новогодних корпоративов в учреждениях и организациях», — сообщает оперштаб в официальном telegram-канале. При этом работа кафе и ресторанов не будет прекращена, но будет ограничено количеством человек, работать заведения общепита смогут только до 23:00.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей региона отказаться от корпоративов. Он посоветовал им встретить Новый год в кругу семьи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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