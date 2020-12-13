Оперштаб региона утвердил запрет на проведение корпоративов в учреждениях и организациях Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области официально запретили проводить новогодние корпоративы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«В Курганской области запрещено проведение новогодних корпоративов в учреждениях и организациях», — сообщает оперштаб в официальном telegram-канале. При этом работа кафе и ресторанов не будет прекращена, но будет ограничено количеством человек, работать заведения общепита смогут только до 23:00.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей региона отказаться от корпоративов. Он посоветовал им встретить Новый год в кругу семьи.