Чиновники помогут жителям ЯНАО быстрее купить квартиру

Деньги на покупку новой квартиры молодые ямальцы получат в течение года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для молодых семей ЯНАО сократили срок ожидания выплаты на покупку новой квартиры до одного года. Ранее из-за бюрократических проволочек ямальцы выбывали из программы поддержки, не получив денег. Для них было решено изменить правила получения помощи, сообщили в окружном правительстве.

«Проблема стояла остро — ожидание порой достигало пяти лет, а многие семьи выбывали из программы из-за достижения предельного возраста в 36 лет. Для решения задачи была разработана дополнительная мера поддержки для выбывших из программы», — рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. Теперь срок ожидания «вплотную приближен» к году — этого в прошлом году требовал губернатор Дмитрий Артюхов.

В четырех муниципалитетах, по данным властей, этот срок уже составляет меньше года: это Ямальский, Тазовский, Шурышкарский и Приуральские районы. В крупных городах количество заявок больше, поэтому там ожидание пока занимает больше времени.

Программа поддержки молодых семей действует в ЯНАО несколько лет. Ямальцы могут получить субсидию на покупку жилья, находящегося на территории региона. Это может быть оплата договора купли-продажи, внесение первоначального взноса или погашение ипотеки. Стоимость жилья при этом рассчитывается исходя из количества членов семьи и средней стоимости квадратного метра жилья.

В ноябре власти ЯНАО заявили, что до конца 2025 года новые квартиры получат 24 тысячи семей, которые являются переселенцами из аварийного жилья. Для этого в округе сейчас строятся 194 дома.