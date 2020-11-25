Программа расселения «авариек» на Ямале продлится до 2025 года Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Получить новые квартиры смогут 24 тысячи семей ЯНАО, которые являются переселенцами из аварийного жилья. Об этом заявил первый зампредседателя окружного заксобрания Алексей Ситников. Расселение планируется провести в ближайшие пять лет.

«До конца 2025 года встретить новоселье смогут 24 тысячи ямальских семей. Сейчас в округе строится более 500 тысяч квадратных метров жилья, или 194 многоквартирных дома. До конца года рассчитываем ввести в эксплуатацию 150 тысяч, в следующем году еще около 160 тысяч квадратных метров жилья», — заявил Ситников, его слова приводит пресс-служба заксобрания ЯНАО.

Парламентарий уточнил, что расходы на жилищные программы в бюджете Ямала вырастут, несмотря на большие потери из-за пандемии коронавируса. Помимо прочего, Ситников заверил, что значительные суммы будут направлены на строительство и реконструкцию аэропортов, субсидии перевозчикам на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах, а также масштабное обновление ямальских дорог.

Ранее глава окружного департамента строительства и жилищной политики Юрий Теряев утверждал, что к 2025 году власти планируют расселить 70 тысяч ямальцев. Таким образом, каждый восьмой житель округа получит новое жилье. За 2020 год новые квартиры получат 4 200 семей.