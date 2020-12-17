Детская тургруппа пропала в пещере в Подмосковье

Группа из десяти туристов, преимущественно детей, заблудилась в Сьянах — системе искусственных пещер-каменоломен в Домодедово. Спасатели обнаружили пока лишь одного взрослого, он находится в шоковом состоянии и не может ничего объяснить.
Тургруппа, которая состояла из двух взрослых и восьми детей 9-12 лет, отправилась в пещеры утром, с 11 часов они перестали выходить на связь, сообщили в прокуратуре Московской области.
После начала поисковых работ у входа в пещеру обнаружили одного из сопровождавших детей взрослого. «Мужчина находится в шоковом состоянии — ничего не может объяснить. Пока непонятно что произошло. Еще одного взрослого и восьмерых детей 9-12 лет ищут», — пишет телеканал 360.
Как уточняет телеграмм-канал Hue, организатор экскурсии — Сергей Боков, ведущий тренингов для мужчин, экскурсовод и фельдшер скорой помощи. «Сегодня утром он повел очередных пацанят (набранных в интернете через купонатор) „становиться мужчинами“, однако заблудился».
Дополнено 23ч. 40 мин: Спасателям удалось найти детскую туристическую группу. Ребята сами вышли из пещеры. Как сообщили РИА «Новости» в МЧС, «все дети живы и здоровы», сейчас с ними работают психологи.
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