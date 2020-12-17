Мужчина захватил заложников в коммуне Домон недалеко от Парижа. По данным СМИ, ранены как минимум двое человек.
По неофициальным данным, директор предприятия в городе Домон удерживает в заложниках свою супругу. «Прибывшее на место ЧП подразделение жандармерии обнаружило у здания двух раненых, которым оказана помощь. Полицейские вступили в переговоры со злоумышленником», — пишет ТАСС со ссылкой на данные телеканала BFM.
В местной полиции не исключают, что причиной произошедшего может быть ссора на бытовой почве. На месте ЧП работают правоохранительные органы и медики.
Attentat et prise d’otage ? domont, 1 mort et 2 bless? c’est en cours faites attention les fr?res ???? pic.twitter.com/F7mknLmnsh— yul’s (@yuuula2) December 17, 2020
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