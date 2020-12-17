17 декабря 2020

Мужчина захватил заложников недалеко от Парижа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз, евросоюз
Мужчина ранил двух человек, пишут СМИ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мужчина захватил заложников в коммуне Домон недалеко от Парижа. По данным СМИ, ранены как минимум двое человек.

По неофициальным данным, директор предприятия в городе Домон удерживает в заложниках свою супругу. «Прибывшее на место ЧП подразделение жандармерии обнаружило у здания двух раненых, которым оказана помощь. Полицейские вступили в переговоры со злоумышленником», — пишет ТАСС со ссылкой на данные телеканала BFM.

В местной полиции не исключают, что причиной произошедшего может быть ссора на бытовой почве. На месте ЧП работают правоохранительные органы и медики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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