В России из-за коронавируса умерли почти 50 тысяч человек

Число заболевших COVID в России растет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 28 552 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 338 больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в федеральном штабе по борьбе с вирусом. На сегодняшний день коронавирус выявлен у 2 791 220 человек, 2 228 633 пациентам удалось выздороветь, 49 762 заболевших скончались.

«За последние сутки в России выявлено 28 552 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 18% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении. Число выздоровевших от COVID увеличилось на 26 093 человек за день, 611 человек скончались от вируса.

Среди регионов РФ лидером по количеству заболевших коронавирусом остается Москва — за сутки там зафиксировано 6937 инфицированных. На втором месте — Санкт-Петербург (+3757), на третьем — Московская область (+1485).

Среди регионов УрФО наибольший рост заболевших зафиксирован в Свердловской области — 402 человек за сутки. Также новые случаи COVID зафиксированы в Пермском крае (+331), Челябинской области (+310), в ХМАО (+227), в ЯНАО (+188), в Тюменской области (+168), в Курганской области (+109).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России не планируют вводить локдаун из-за коронавируса, пишет RNS . По мнению российского лидера, необходимости в таких жестких ограничениях нет. При этом Путин подчеркнул, что окончание пандемии коронавируса будет зависеть от скорости формирования коллективного иммунитета и вакцинации.