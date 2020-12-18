В России из-за коронавируса умерли почти 50 тысяч человек

За прошедшие сутки в России зафиксировано 28 552 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 338 больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в федеральном штабе по борьбе с вирусом. На сегодняшний день коронавирус выявлен у 2 791 220 человек, 2 228 633 пациентам удалось выздороветь, 49 762 заболевших скончались.
«За последние сутки в России выявлено 28 552 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 18% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении. Число выздоровевших от COVID увеличилось на 26 093 человек за день, 611 человек скончались от вируса.
Среди регионов РФ лидером по количеству заболевших коронавирусом остается Москва — за сутки там зафиксировано 6937 инфицированных. На втором месте — Санкт-Петербург (+3757), на третьем — Московская область (+1485).
Среди регионов УрФО наибольший рост заболевших зафиксирован в Свердловской области — 402 человек за сутки. Также новые случаи COVID зафиксированы в Пермском крае (+331), Челябинской области (+310), в ХМАО (+227), в ЯНАО (+188), в Тюменской области (+168), в Курганской области (+109).
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России не планируют вводить локдаун из-за коронавируса, пишет
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