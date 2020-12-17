Путин ответил на вопрос о новом локдауне в России

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Пандемия коронавируса зависит от иммунитета россиян, уверен президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии коронавируса в России не планируются жесткие ограничения и всеобщая изоляция. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«Никто не знает, сколько продлится пандемия, это будет зависеть от формирования коллективного иммунитета и вакцинации. Локдаун в России на фоне пандемии не планируется», — заявил президент после пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Путин также отметил, что специалисты центра Гамалеи, который разработал первую в мире вакцину от коронавируса, хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. По его словам, вакцинация от коронавируса в России может быть только добровольной.

На пресс-конференции президент назвал препарат «Спутник V» безопасным и эффективным. Масштабная вакцинация необходима для создания общенационального иммунитета, передает мнение президента RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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