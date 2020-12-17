Путин ответил на вопрос о новом локдауне в России

Из-за пандемии коронавируса в России не планируются жесткие ограничения и всеобщая изоляция. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
«Никто не знает, сколько продлится пандемия, это будет зависеть от формирования коллективного иммунитета и вакцинации. Локдаун в России на фоне пандемии не планируется», — заявил президент после пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Россия 24».
Путин также отметил, что специалисты центра Гамалеи, который разработал первую в мире вакцину от коронавируса, хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. По его словам, вакцинация от коронавируса в России может быть только добровольной.
На пресс-конференции президент назвал препарат «Спутник V» безопасным и эффективным. Масштабная вакцинация необходима для создания общенационального иммунитета, передает мнение президента RT.
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