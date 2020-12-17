Источник: казаки ЯНАО готовят ротации в правлении

Совет атаманов Обско-Полярного (ямальского) казачества проходит в Обдорском остроге Фото: Салехардское городское казачье общество

На ежегодных мероприятиях Обско-Полярного отдельного казачьего общества (ОПОКО) Сибирского казачьего войска, запланированных на 18 и 19 декабря, могут быть приняты решения о смене руководства, сообщил источник URA.RU, близкий к общественному движению. Совет атаманов общества проходит в Салехарде в эти часы.

«В Салехарде запланирован казачий круг, в ходе которого будут приниматься кадровые решения», — сообщил источник агентства. Кого именно из действующих руководителей будут менять, источник сказать затруднился, уточнив лишь, что в последнее время между руководством ОПОКО и местными казачьими обществами «были сильные разногласия».

Связаться с руководством ОПОКО, чтобы подтвердить или опровергнуть слова инсайдера, не удалось — по указанным на сайте телефонам на звонки агентства никто не ответил. В Салехардском городском казачьем обществе (СГКО) подтвердили, что мероприятия окружного значения состоятся, однако никаких кадровых вопросов там решать не планируется.

«Ни о каких кадровых решениях не заявлялось, это мероприятие не выборное, а ежегодное итоговое», — поделился информацией с корреспондентом атаман СГКО Николай Старенко. По словам собеседника, перед атаманами городских и поселковых обществ Ямала выступит руководитель ОПОКО Сергей Захарченко, который отчитается о проделанной за год работе.

Согласно информации департамента внешних связей ЯНАО, в чьем ведении находятся вопросы взаимодействия с ОПОКО, совет атаманов ОПОКО пройдет в «Обдорском остроге» в Салехарде 18 декабря и завершится в 18.00. 19 декабря в Салехардском центре молодежи состоится казачий круг и праздничный концерт, посвященный Дню Сибирского казачьего войска.