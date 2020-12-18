В Кремле объяснили, почему спецслужбы следят за Навальным

Дмитрий Песков рассказал, что спецслужбы РФ следят за теми, кто говорит о госперевороте в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Спецслужбы РФ следят за блогером Алексеем Навальным, потому что он может быть связан со спецслужбами других стран или высказывается о насильственной смене власти в России. Об этом во время конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимир Путин говорил о том, что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств», — рассказал Песков. По его словам, спецслужбы наблюдают также за теми, кто говорит о государственном перевороте в РФ.

За такими людьми ведется слежка, потому что они нарушают законодательство России, уточнил Песков. Он добавил, что такая практика наблюдается во всем мире.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что расследования Навального, публикуемые в его блоге, являются материалами спецслужб США, передает телеканал 360. Блогер может в будущем попасть под действие закона об иноагентах-физлицах.