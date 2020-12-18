Навальный рискует получить статус, который усложнит ему жизнь

Блогер Алексей Навальный может попасть под действие закона об иноагентах-физлицах, рассказали соавторы законопроекта. Согласно принятому документу, иноагентом могут признать физическое лицо, которое ведет политическую деятельность или сбор информации оборонного характера на деньги, полученные из-за рубежа.
По словам председателя комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, новые нормы будут распространяться не только на россиян, но и на граждан других стран, которые занимаются или политической деятельностью в России, или сбором информации в пользу других государств. «Навального можно признать иноагентом уже потому, что он возглавляет организацию, признанную иностранным агентом („Фонд борьбы с коррупцией“ — прим. ред.)», — заявил порталу «Открытые медиа» Климов. Представители Навального пока не прокомментировали это.
Однако СМИ отмечает, что в самом тексте законопроекта нет нормы, по которой участие в деятельности НКО-иноагента влекло бы получение такого статуса физлицом. Хотя такая норма есть в действующем законе о СМИ-иноагентах.
Как рассказала сенатор Елена Афанасьева, физлица, признанные иноагентом, но отказывающиеся регистрировать свой статус, будут наказаны сперва по административной статье, а затем дело может дойти до уголовного дела. Однако депутат Юрий Синельщиков считает, что привлечь граждан, проживающих в других странах, будет почти невозможно, поскольку государства могут не выдавать своих жителей.
В ноябре был внесен законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц. До этого такой статус могли получить только журналисты, работающие в СМИ, включенные в соответствующий реестр Минюста. По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимира Шаповалова, предложение считать иноагентами физлиц, которые ведут политическую деятельность за счет иностранного финансирования, значительно обезопасит Россию от зарубежного вмешательства во внутренние дела страны.
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