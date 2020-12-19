Подписчики раскритиковали Васильева после фото с Моргенштерном Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ведущего «Модного приговора» Александра Васильева подвергли жесткой критике за участие в программе «Давай поженимся» вместе с рэпером Моргенштерном. Новый выпуск шоу Васильев анонсировал в своем аккаунте Instagram.

«Моя первая встреча с Моргенштерном в эфире программы „Давай поженимся“. Смотрите 24 декабря на Первом канале», — написал Васильев, дополнив пост фотографией с рэпером.

В ответ на это многие подписчики написали, что не ожидали такого, «это моветон» и настоящий позор. «Александр, печально, что вы поддались этой тенденции. Моргенштерн пропагандирует моральную деградацию, наркотики и беспредел. Печально, думала вы выше этого», — отметила milena_korol. «Где же Ваш безупречный вкус? В том числе на приличных людей?» — задалась вопросом o xuxu sha. Другие отметили, что появление Моргенштерна на Первом канале означает уничтожение российской культуры. «Все, это конец. Культура катится в тар-тарары, если таких типажей приглашают на центральный канал. Кто он, и что он, этот Моргенштерн. Что он сделал, исполнил, композитор, певец, танцор? За что ему дали такой приз?» — написал Naz0064.

Ранее видео с Моргенштерном в шоу «Давай поженимся» опубликовала ведущая Лариса Гузеева. Рэпер появился в студии в белой рубашке, черных брюках и с аккуратной прической. Подписчики Моргенштерна давно называют его «внебрачным сыном» Александра Васильева. Фотографии со сходством музыканта и ведущего опубликованы в социальных сетях.