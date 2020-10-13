Подписчики рэпера Алишера Моргенштерна назвали его «внебрачным сыном» Александра Васильева. Фотографии со сходством музыканта и ведущего программы «Модный приговор» опубликованы в социальных сетях.
Моргенштерн и Васильев настолько похожи, что подписчики задались вопросом, не являются ли они родственниками. На эти домыслы отреагировал и сам искусствовед — шутку на эту тему он опубликовал в разделе stories своего Instagram. «Ну давай, ты еще пошути, что я отец Моргенштерна», — написал Васильев. Сам музыкант пока не прокомментировал сравнение с телеведущим.
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