13 октября 2020

Моргенштерн может быть «внебрачным сыном» телеведущего. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сам музыкант пока не прокомментировал сравнение с Васильевым Фото: Instagram @morgen_shtern

Подписчики рэпера Алишера Моргенштерна назвали его «внебрачным сыном» Александра Васильева. Фотографии со сходством музыканта и ведущего программы «Модный приговор» опубликованы в социальных сетях.

Моргенштерн и Васильев настолько похожи, что подписчики задались вопросом, не являются ли они родственниками. На эти домыслы отреагировал и сам искусствовед — шутку на эту тему он опубликовал в разделе stories своего Instagram. «Ну давай, ты еще пошути, что я отец Моргенштерна», — написал Васильев. Сам музыкант пока не прокомментировал сравнение с телеведущим.

Instagram @alexandre_vassiliev
Фото: telegram-канал «Только никому»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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