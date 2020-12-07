Моргенштерн пришел на программу «Давай поженимся». Видео

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Моргенштерн станцевал на программе «Давай поженимся» Фото: Instagram Моргенштерн

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) пришел на программу «Давай поженимся», которая транслируется на Первом канале. Видео с рэпером на сцене опубликовала ведущая передачи Лариса Гузеева в Instagram.

В студии программы Моргенштерн стоит на сцене в белой рубашке, черных брюках и с аккуратной прической. Рэпер вначале танцует, но затем прилюдно подтягивает штаны и причесыввается. В этот момент девушка рядом с ним поет: «Когда часы 12 бьют».

Гузеева не стала сообщать, по какому поводу исполнитель побывал у нее на программе. Ранее директор Моргенштерна допустил его участие в «Голубом огоньке». По его словам, зрители устали постоянно видеть только Киркорова и Баскова. Представитель рэпера уверен, что участие молодых музыкантов в целом, и Моргенштерна в частности, могут поднять рейтинги новогодних передач.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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