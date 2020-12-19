Названа группа людей, переносящих коронавирус тяжелее всех

Склонные к тромбообразованию пациенты переносят COVID тяжелее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Склонные к тромбообразованию пациенты практически всегда переносят коронавирус тяжело. Об этом заявил сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров.

«Как правило, если у человека есть склонность к тромбооразованию, то там легкого течения коронавирусной инфекции не будет», — цитирует врача «Радио Sputnik».

Он объяснил, что при коронавирусе повышается свертываемость крови. По словам Демурова, если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции. При этом врач посоветовал не принимать без консультации врача разжижающие кровь препараты. Бесконтрольный прием таких лекарств может вызвать внутренние кровотечения и даже кровоизлияния в головной мозг.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов условие, при котором эпидемию в России можно будет считать завершенной. По его словам, число заболевших в стране не должно превышать 0,5. Для прерывания эпидемического процесса должно быть с антителами 70-75% населения, передает «Национальная служба новостей». При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пандемия COVID в России может закончиться к весне.