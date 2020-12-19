Глава Роспотребнадзора назвала сроки окончания пандемии

Пандемия коронавируса в России может закончиться к весне. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше», — цитирует ТАСС главу ведомства в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год». Однако по мнению Поповой, это зависит от каждого человека.
Однако ранее академик РАН Александр Гинцбург заявил, что сейчас практически невозможно блокировать пути передачи коронавируса, пишет «
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