Глава Роспотребнадзора назвала сроки окончания пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны. Тюмень, очередь , регистратура, люди в масках
Пандемия может закончиться даже зимой Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса в России может закончиться к весне. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше», — цитирует ТАСС главу ведомства в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год». Однако по мнению Поповой, это зависит от каждого человека.

Однако ранее академик РАН Александр Гинцбург заявил, что сейчас практически невозможно блокировать пути передачи коронавируса, пишет «Царьград». При этом по мнению президента России Владимира Путина, россияне встретили пандемию коронавируса «достойно и отчасти лучше других стран», передает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...