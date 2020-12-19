Глава Роспотребнадзора назвала сроки окончания пандемии

Пандемия может закончиться даже зимой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса в России может закончиться к весне. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше», — цитирует ТАСС главу ведомства в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год». Однако по мнению Поповой, это зависит от каждого человека.

Однако ранее академик РАН Александр Гинцбург заявил, что сейчас практически невозможно блокировать пути передачи коронавируса, пишет « Царьград ». При этом по мнению президента России Владимира Путина, россияне встретили пандемию коронавируса «достойно и отчасти лучше других стран», передает агентство Nation News.