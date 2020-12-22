Президент России создал площадку для дискуссии среди губернаторов, что поможет им отстаивать свои интересы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На площадке Госсовета губернаторы смогут активно обсуждать и спорить, отстаивая свою позицию. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о новой форме взаимодействия глав регионов в Госсовете.

«Это новый, весьма эффективный формат президиума, который несколько лет практикуется. Формат дискуссий полезный и доказал свою эффективность», — ответил Песков журналисту URA.RU на пресс-конференции на вопрос о роли губернаторов в новых комиссиях. По его мнению, губернаторы будут активно спорить на площадке Госсовета.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил состав Госсовета, пишет RT. В него вошли губернаторы, спикеры Госдумы, Совета Федерации, а также полпреды и лидеры парламентских партий, пишет телеканал 360. URA.RU сообщало, что это станет первой в стране площадкой, на которой губернаторы из конкурирующих кланов будут отстаивать свои интересы и атаковать конкурентов. Так было весной во время первого карантина, когда от регионов требовали локдауна по примеру Москвы. Челябинский губернатор Алексей Текслер был одним из самых ярых противников введения тотального карантина и отстаивал свою позицию. В итоге ситуация с COVID-борьбой стала эталонной, а практика споров и отстаивания своей точки зрения может лечь в основу заседаний комиссий в Госсовете.