Как Госсовет усилит глав регионов России

В новом Госсовете Сергей Собянин (в центре) уже не будет безапелляционно ставить задачи губернаторам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обновленный Госсовет призван решить проблему децентрализации российской власти в ожидании большого трансфера 2024 года, говорят эксперты. Эта структура станет площадкой для споров между представителями ведущих кланов, которыми являются губернаторы. И даст ответ на попытки Запада с помощью санкций ослабить Россию. Помощник президента РФ и секретарь Госсовета Игорь Левитин в понедельник рассказал, чего власти ждут от обновленной структуры.

По словам Левитина, примером деятельности Госсовета должна стать рабочая группа по борьбе с коронавирусом под председательством Собянина. «Мы должны взять за базу то, что весной делала рабочая группа по борьбе с ковидом. Тогда нужна была реакция с мест. Губернаторы рассказывали, что происходит в территориях и как исправить ситуацию. Но главы регионов не всегда могут быстро сориентироваться и оперативно отреагировать. А на рабочей группе могли узнать, что происходит в других регионах, задать вопросы членам правительства и коллегам», — поделился Левитин.

Игорь Левитин заявил, что Госсовет должен стать местом для широкой дискуссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участник подготовки заседаний Госсовета на условиях анонимности рассказал URA.RU, что на закрытых заседаниях комиссий происходят жесткие споры, и это то, что хочет видеть руководство страны. «Все губернаторы представляют те или кланы. Госсовет призван обеспечить децентрализацию, более равномерное распределение влияния между этими группами. Например, на заседании Госсовета 23 декабря будут докладывать два антагониста: Собянин и Текслер», — сообщил источник.

В подтверждением этого собеседник привел пример с рабочей группой по коронавирусу, которую упомянул Левитин. «Когда Собянин продавил полную самоизоляцию, несколько губернаторов, в том числе, если не ошибаюсь [челябинец Алексей] Текслер, выступали против локдауна. Потому что для регионов опасность коронавируса не такая, как в Москве за счет меньшей плотности населения. И убивать экономику, бездумно следуя за центром, неправильно. Сейчас все поняли, что зря повторяли за Москвой. И перестали воспринимать слова Собянина, как руководство к действию. Во время второй волны ковида уже не дублировали все московские решения, каждый стал принимать решения самостоятельно», — добавил собеседник.

Политолог Марат Баширова подчеркивает, что Госсовет сыграет свою главную роль к выборам мэра Москвы 2023 года, которые станут «тренировкой перед президентской кампанией», и выборам президента 2024 года.

«Если Россия плавно подойдет к трансферу власти, то влияние и благосостояние страны будут только увеличиваться. Запад это понимает, потому ему нужно экономически поставить страну на колени. И здесь важна системность ответа. А она формируется не через понятия, а через поправки в Конституцию. 2023 и 2024 годы — ключевые. И главную роль здесь сыграет Госсовет», — уверен эксперт.

Усиление статуса и полномочий Госсовета делает его главным политическим институтом страны, заявляет директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Усиление Госсовета происходит в рамках президентской задачи повышения эффективности власти. Он оказался эффективной площадкой, на которой сходятся эксперты региональной, федеральной власти и профильные руководители. Госсовет втягивает самые эффективные практики. Пока он только наращивает ресурсную „мускулатуру“ и компетенции», — резюмировал эксперт.