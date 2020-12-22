Президент РФ подписал указ о сокращении доли России в уставном капитале «Первого канала» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о сокращении доли государства в уставном капитале «Первого канала» с 51 до 34%, сообщает Минцифры РФ. Документ за подписью главы государства опубликован в справочной правовой системе «Консультант плюс».

«Государство должно получить „золотую акцию“ в „Первом канале“. Новым председателем Совета директоров стал помощник президента РФ Максим Орешкин», — сообщается на сайте ведомства.

Взнос в уставной капитал «Первого канала» сделает частный акционер, и в результате доля государства снизится с нынешних 51% и составит не менее 34%, пишет РБК. Издание отмечает, что перечень негосударственных акционеров правительство должно утвердить в течение трех месяцев. Как подчеркивают в Минцифры РФ, это решение было принято ввиду необходимости финансового оздоровления телеканала.

«„Первый канал“ по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства, государственный контроль над которым будет не только гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности Российской Федерации, но дополнительно усилен путем внедрения механизма „золотой акции“, — добавили в Минцифры.»

В июне стало известно, что «Первый канал» должен телецентру «Останкино» более миллиарда рублей. Между тем самый большой долг у «Первого канала» был в июле 2019 года — тогда он превышал два миллиарда, из которых 1,7 млрд не были заплачены в срок. Выручка «Останкино» в 2019 году составила 6,2 млрд, прибыль от продаж — 526 млн рублей, а чистая прибыль — 296,6 миллиона. В 2019 году правительство выделило «Первому каналу» 2,5 миллиарда рублей разовой субсидии на производство и распространение контента, а в 2020 году на эти же цели вещателю было выделено 6,5 миллиарда рублей.