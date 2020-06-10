В «Останкино» рассказали о миллиардных долгах «Первого канала»

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Позднее в пресс-службе «Первого канала» ТАСС заявили, что вещатель погасил перед телецентром все долги за 2019 год. Оплата услуг в 2020 году происходит в соответствии со счетами, выставляемыми «Останкино», отметили в пресс-службе.

В «Останкино» изданию не стали комментировать ситуацию. В пресс-службу «Первого канала» был направлен запрос. В ВТБ от комментариев отказались, другие акционеры «Первого канала» на запрос не ответили.

Отмечается, что в 2019 году правительство выделило «Первому каналу» 2,5 миллиарда рублей разовой субсидии на производство и распространение контента, а в 2020 году на эти же цели вещателю было выделено 6,5 миллиарда рублей. Кроме того, ежегодно телеканал получает субсидию на техническую доставку сигнала в маленькие города.

Самый большой долг у «Первого канала» был в июле 2019 года — тогда он превышал два миллиарда, из которых 1,7 млрд не было заплачено в срок. Общая дебиторская задолженность «Останкино», согласно документу, составляет 1,8 миллиарда рублей. Выручка «Останкино» в 2019 году составила 6,2 млрд, прибыль от продаж — 526 млн рублей, а чистая прибыль — 296,6 миллиона.

«По состоянию на 31 декабря 2019 года размер дебиторской задолженности „Первого канала“ превышал 1,3 миллиарда рублей, из которых более миллиарда были просроченной задолженностью», — пишет РБК со ссылкой на копию доклада.

«Первый канал» должен «Останкино» более миллиарда рублей. Об этом говорилось в докладе телецентра о финансово-экономической деятельности, который был опубликован на сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и удален спустя несколько часов.

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