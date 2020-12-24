СМИ сообщили о тайной свадьбе Филиппа Киркорова

Свадьба состоится в ближайшее время. сказала певица за кулисами программы «Пусть говорят» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский певец Филипп Киркоров планирует жениться на биологической матери своих детей. Об этом за кулисами программы «Пусть говорят» рассказала актриса Алена Кравец.

По ее словам, свадьба состоится в ближайшее время. «Филипп долгое время ее скрывал, а теперь решил рассекретить», — отметила Кравец в интервью изданию «Собеседник». Певица добавила, что якобы вся Рублевка «гудит» о женитьбе Киркорова. По ее мнению, невестой может стать и другая женщина — ди-джей Катя Гусева, которая давно тесно дружит с ним. Однако Кравец считает, что эта «партия» не подходит знаменитому артисту. Филипп Киркоров был женат всего один раз. Со своей бывшей супругой Аллой Пугачевой они состояли в браке 11 лет. После этих отношений, Киркорова не замечали в серьезных романах.

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