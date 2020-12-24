24 декабря 2020

У жены Фургала проходят обыски в рамках нового дела

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Обыски штаба Навального. Тюмень, следственный комитет, газель
Правоохранители проводят обыски у жены Фургала Ларисы Стародубовой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

У бывшей жены арестованного экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала — Ларисы Стародубовой — проходят обыски в рамках нового дела «Амурстали». Об этом сообщили источники ТАСС в силовых структурах.

«Проходят обыски у Стародубовой в рамках дела по „Амурстали“ по незаконному получению кредитов», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что Стародубова является владельцем долей ООО «Торэкс».

9 декабря стало известно, что Фургалу могут предъявить новые обвинения. Следственный комитет проверяет причастность экс-чиновника к мошенничеству в особо крупном размере на предприятии «Амурсталь». В рамках данного уголовного дела уже арестованы трое подозреваемых, двое из которых являются депутатами Гордумы Комсомольска-на-Амуре — они ранее управляли предприятием.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле этого года по подозрению в организации убийств двух бизнесменов в 2000-х годах. В конце ноября, по информации РАПСИ, Басманный суд Москвы продлил Сергею Фургалу срок ареста до 9 марта следующего года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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