У жены Фургала проходят обыски в рамках нового дела

У бывшей жены арестованного экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала — Ларисы Стародубовой — проходят обыски в рамках нового дела «Амурстали». Об этом сообщили источники ТАСС в силовых структурах.
«Проходят обыски у Стародубовой в рамках дела по „Амурстали“ по незаконному получению кредитов», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что Стародубова является владельцем долей ООО «Торэкс».
9 декабря стало известно, что Фургалу могут предъявить новые обвинения. Следственный комитет проверяет причастность экс-чиновника к мошенничеству в особо крупном размере на предприятии «Амурсталь». В рамках данного уголовного дела уже арестованы трое подозреваемых, двое из которых являются депутатами Гордумы Комсомольска-на-Амуре — они ранее управляли предприятием.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле этого года по подозрению в организации убийств двух бизнесменов в 2000-х годах. В конце ноября, по информации
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