В ФСБ заявили о предотвращении теракта на юге России

В Дагестане пресекли подготовку теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Пресечена подготовка террористического акта в городе Махачкале», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. В результате совместной работы ФСБ и МВД удалось задержать четверых членов запрещенной на территории РФ организации «Исламское государство». Отмечается, что они планировали устроить взрыв возле одного из административных зданий правоохранительных органов, а также напасть на сотрудников.
В тайнике террористов нашли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также взрывное устройство. По данным издания, в мобильных телефонах была обнаружена переписка с зарубежным куратором их деятельности. Личности задержанных решено не разглашать в интересах следствия. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тамбове, передает агентство Nation News. Они задержали 17-летнего студента колледжа, который собирался устроить взрыв. Также о ликвидации боевика сообщили в Чечне. Им оказался находящий в розыске Казбек Байдулаев.
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