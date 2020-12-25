25 декабря 2020

В ФСБ заявили о предотвращении теракта на юге России

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Четверых террористов задержали сотрудники ФСБ и МВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Дагестане пресекли подготовку теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена подготовка террористического акта в городе Махачкале», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. В результате совместной работы ФСБ и МВД удалось задержать четверых членов запрещенной на территории РФ организации «Исламское государство». Отмечается, что они планировали устроить взрыв возле одного из административных зданий правоохранительных органов, а также напасть на сотрудников.

В тайнике террористов нашли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также взрывное устройство. По данным издания, в мобильных телефонах была обнаружена переписка с зарубежным куратором их деятельности. Личности задержанных решено не разглашать в интересах следствия. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тамбове, передает агентство Nation News. Они задержали 17-летнего студента колледжа, который собирался устроить взрыв. Также о ликвидации боевика сообщили в Чечне. Им оказался находящий в розыске Казбек Байдулаев.

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