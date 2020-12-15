15 декабря 2020

Кадыров заявил о ликвидации находившегося в розыске террориста

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Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение
В Чечне ликвидировали боевика Казбека Байдулаева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чечне ликвидирован боевик Казбек Байдулаев, находившийся в розыске. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«В Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Они, как всегда, сработали максимально профессионально и слаженно», — отметил глава Чечни.

Он отметил, что никаких пособников или других участников бандподполья с Байдулаевым не было. По информации Кадырова, с первых минут на месте событий находились вице-премьер правительства Чечни Абузайд Висмурадов и министр внутренних дел Руслан Алханов. Глава республики подчеркнул, что досконально владеет ситуацией в регионе, обстановка там спокойная. «Никакие ограничительные меры не вводились. Передвижение свободное. Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет», — подытожил Кадыров.

11 октября в Чеченской республике прошла контртеррористическая операция, в ходе которой нейтрализовали двух вооруженных бандитов. Кадыров полагает, что террористов могли спонсировать с Запада. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о предотвращении с 2019 года 19 терактов на Северном Кавказе, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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