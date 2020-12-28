Инфекционист назвал последствие коронавируса, сокращающее жизнь

Вирус в большей степени повреждает сосуды, сказал иммунолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Последствия Covid-19 для каждого человека проявляются по-разному, наряду с рубцами в легких — фиброзом. Их локализация зависит от того, в каком органе наиболее повреждены сосуды. Об этом URA.RU рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Что касается долговременных осложнений перенесенной коронавирусной инфекции, могу сказать, что вирус в большей степени повреждает сосуды, притом сосуды во всех органах, и самое главное — сосуды, которые питают сами сосуды в том числе крупные. То есть на стенке аорты есть мелкие сосудики, которые имеют важнейшее значение. Их состояние фактически определяет срок жизни человека», — рассказал Жемчугов. По словам врача, через повреждение питающих сосудов могут быть повреждены почки, печень, сердце, мозг или нервная система.

«Нервная система очень чувствительна, слух может повреждаться, обоняние, осязание — все, что связано с нервной системой. Что касается сперматозоидов, могу предположить, что это вполне реально, поскольку тестикулы, где вырабатываются сперматозоиды, очень чувствительны к кровотоку. Малейшее нарушение кровоснабжения вызывает нарушение самой выработки сперматозоидов», — добавил врач. По его словам, исход болезни зависит от того, какие слабые места были у человека до нее.