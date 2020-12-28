В Китае выявили страшное последствие дистанционного обучения

Дистанционное образование вредит здоровью школьников Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На дистанционном обучении у детей в полтора раза быстрее развивается близорукость. К такому выводу пришли ученые Медицинского университета Вэньчжоу в Китае. Они сравнили зрение 1 млн школьников во обычный период 2019 года и во время карантина.

«Среди всех учащихся мы обнаружили, что полугодовое прогрессирование миопии увеличивалось примерно в 1,5 раза во время карантина, введенного из-за COVID-19», — передают выводы ученых «Известия».

Специалисты изучили миопию в двух основных группах: среди младшеклассников и учеников средней и старшей школы. Выяснилось, что сильнее других проблемам со зрением подвержены дети, которые ходят в 1—6-е классы. При этом медики предупреждают, что удаленная форма обучения детей может привести к значительному увеличению общей распространенности миопии в популяции. Чтобы снизить риск развития болезней глаз, ребенок должен после каждого урока отворачиваться от компьютера и смотреть вдаль. После занятий желательно не давать школьнику планшеты и телефоны, ограничить просмотр ТВ и даже чтение книг. Вместо этого лучше отправиться на прогулку.

Ранее сообщалось, что у 80% школьников появились проблемы с психикой из-за самоизоляции и дистанционного обучения, введенного во время пандемии коронавируса. У школьников стали чаще проявляться депрессивные и астенические состояния. У каждого второго школьника стали появляться головные боли и нарушения сна.