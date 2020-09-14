Дистанционное обучение подорвало здоровье российских школьников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, урок, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники, пенал
Во время самоизоляции у школьников стала чаще появляться депрессия Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У 80% школьников появились проблемы с психикой из-за самоизоляции и дистанционного обучения, введенного во время пандемии коронавируса. Это следует из опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ.

«У 83,8% обучающихся исследователи отметили неблагополучные психические реакции», — цитирует РБК исследователей. Они отметили, что во время самоизоляции у школьников стали чаще проявляться депрессивные и астенические состояния.

Почти 70% детей стали реже выходить из дома для прогулок. У каждого второго школьника стали появляться головные боли и нарушения сна. Некоторые дети отметили появление фобий (37%). Почти у половины обучающихся замечались резкие смены настроения.

Только чуть больше 10% школьников перенесли самоизоляцию без ущерба для психики, передает телеканал 360. Данные опроса говорят о необходимости поддержки подростков во время самоизоляции, добавили эксперты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...