Дистанционное обучение подорвало здоровье российских школьников

Во время самоизоляции у школьников стала чаще появляться депрессия Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У 80% школьников появились проблемы с психикой из-за самоизоляции и дистанционного обучения, введенного во время пандемии коронавируса. Это следует из опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ.

«У 83,8% обучающихся исследователи отметили неблагополучные психические реакции», — цитирует РБК исследователей. Они отметили, что во время самоизоляции у школьников стали чаще проявляться депрессивные и астенические состояния.

Почти 70% детей стали реже выходить из дома для прогулок. У каждого второго школьника стали появляться головные боли и нарушения сна. Некоторые дети отметили появление фобий (37%). Почти у половины обучающихся замечались резкие смены настроения.

Только чуть больше 10% школьников перенесли самоизоляцию без ущерба для психики, передает телеканал 360. Данные опроса говорят о необходимости поддержки подростков во время самоизоляции, добавили эксперты.