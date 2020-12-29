Топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан осудили на 15 лет за шпионаж

Карина Цуркан признана виновной в шпионаже в пользу Молдавии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего топ-менеджера энергокомпании «Интер РАО» Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии за шпионаж и сотрудничество со спецслужбами Молдавии. Сама осужденная вину не признала.

«Суд постановил назначить Цуркан Карине Валерьевне, признанной виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж), наказание в виде 15 лет колонии общего режима», — передает агентство РАПСИ из зала Мосгорсуда. Кроме этого, 656 миллионов рублей, которые были изъяты у подсудимой, были обращены в доход государства.

На бывшего члена правления энергокомпании «Интер РАО» завели уголовное дело по статье «Шпионаж» в 2018 году, напоминает RT. По версии следствия, в 2015 году Цуркан передавала молдавской разведке рапорты, касающиеся поставок электричества в Крым, ДНР и ЛНР, а также долгов Молдавии за газ.

В рамках уголовного дела следователи допросили трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко, поскольку они курировали темы энергетики и международного сотрудничества. Последний также фигурирует как подозреваемый по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, это произошло, когда Кравченко возглавлял компанию «АТС» и причинил ущерб на девять миллионов рублей, пишет агентство Nation News.