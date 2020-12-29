Список публичных людей, которые вызывают у россиян наибольшее доверие, возглавили президент России Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Это следует из свежего «Рейтинга доверия „Ромир“ ТОП-100», который формируется каждые три месяца.
«На пятом месте премьер-министр Михаил Мишустин, за ним — телеведущий Андрей Малахов (оба поднялись на один пункт по сравнению с осенним рейтингом). За ними следуют актер Константин Хабенский (+2 пункта) и телеведущий Иван Ургант (+3 пункта). Замыкают десятку оппозиционер Алексей Навальный (он опустился на пять пунктов по сравнению с прошлым рейтингом) и телеведущий Владимир Соловьев, чей рейтинг остался неизменным», — пишет РБК со ссылкой на результаты рейтинга.
В исследовании, как отмечается, приняли участие 2,4 тысячи респондентов старше 14 лет из городов, численность населения которых не меньше 100 тысяч человек. При ответе на вопрос о том, кому из публичных персон они доверяют, люди могли самостоятельно выбрать до семи личностей. Подсчет голосов проводился с учетом очередности упоминания человека. Тот, кого опрашиваемый назвал первым, получал семь баллов, вторым — шесть, и так далее.
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