30 декабря 2020

В РФ истек продленный из-за COVID срок действия водительских прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Продленный срок действия водительских прав истекает 31 декабря Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Срок действия водительских удостоверений, истекший во время пандемии коронавируса и продленный до конца года, истекает 31 декабря. За вождение с таким документом автовладельцам грозит штраф.

«В начале декабря ГИБДД напомнила автолюбителям, что нужно заменить права, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля 2020 года, но был продлен до конца года из-за пандемии коронавируса. Тогда водителям рекомендовали обратиться в подразделения инспекции для замены прав до конца месяца», — пишет РИА «Новости».

За управление автомобилем с просроченными правами, как напоминает агентство, водителям грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. С 3 декабря, напомним, в России начинают выдавать водительские права нового образца. Теперь фраза «Водительское удостоверение» на документе будет дублироваться на нескольких языках.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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