При нападении боевиков в Африке погибли около 100 человек

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Клипарт. Магнитогорск, оружие, автоматы, огнестрельное оружие, ак-47
Несколько десятков людей получили ранения Фото: Илья Московец © URA.RU

В результате нападения боевиков на две деревни в Нигере убито около ста человек. Еще несколько десятков людей получили ранения.

«До 70 человек погибли в [деревне] Чома Бангу и 30 в Зарумадарейе. 75 также получили ранения», — приводит слова главы коммуны Тондикивинди Альму Хассана AFP. В агентстве отметили, что нападения совершены на населенные пункты, которые находятся в 120 километрах от столицы страны Ниамея. Инцидент произошел на фоне президентских выборов.

Ранее в Центральноафриканской республике оппозиционные силы также пытались саботировать выборы главы государства. Как заявил действующий президент страны Фостен-Арканж Туадера, радикалы убивали, насиловали женщин и сжигали посевы, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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