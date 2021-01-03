При нападении боевиков в Африке погибли около 100 человек

В результате нападения боевиков на две деревни в Нигере убито около ста человек. Еще несколько десятков людей получили ранения.
«До 70 человек погибли в [деревне] Чома Бангу и 30 в Зарумадарейе. 75 также получили ранения», — приводит слова главы коммуны Тондикивинди Альму Хассана AFP. В агентстве отметили, что нападения совершены на населенные пункты, которые находятся в 120 километрах от столицы страны Ниамея. Инцидент произошел на фоне президентских выборов.
Ранее в Центральноафриканской республике оппозиционные силы также пытались саботировать выборы главы государства. Как заявил действующий президент страны Фостен-Арканж Туадера, радикалы убивали, насиловали женщин и сжигали посевы, передает агентство Nation News.
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