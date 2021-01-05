Навальному надо раскрыть ближайшее расписание рейсов и вернуться в Россию, считает телеведущий Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Блогеру Алексею Навальному нужно раскрывать стоимость недвижимости своих соратников, а не российских телеведущих. Об этом URA.RU заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Ранее сообщалось, что Соловьев имеет дачу в Подмосковье и виллу в Италии на берегу озера Комо. Стоимость зарубежной недвижимости около девяти миллионов рублей. Блогер Алексей Навальный утверждает, что журналисту принадлежит еще один дом в Италии. Соловьев в ответ на расследование посоветовал Навальному не лезть в чужие дела.

«Почему он опять раскрывает стоимость дач российских телеведущих, а не своих соратников? Он что у нас теперь телевизионный критик? Или агент по недвижимости? Навальному надо заняться другим, ему нужно раскрыть ближайшее расписание рейсов и вернуться в Россию, так как, как заявил журнал Lancet, он уже давно здоров. Ему надо предстать перед российским правосудием. И вообще, в его возрасте пора уже немножко повзрослеть, а не совать свой нос в чужие дела и интересоваться: „А что там у соседей?“», — прокомментировал телеведущий.

По его словам, блогер проиграл все возможные суды за свои многократные псевдорасследования, которые, как теперь выясняется, еще и слив, предоставленный разнообразными недружественными структурами. «Чего заниматься этим несчастным? У него свои дела. Меня заявления гульфик-фюрера не волнуют. Мне важно, чтобы он предстал перед российским правосудием», — подытожил журналист.