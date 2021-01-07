После праздников кредиторы смогут банкротить россиян

В России истекает срок действия моратория на банкротства по заявлению кредиторов в отношении должников. С 11 января заемщики смогут возбуждать дела о банкротстве.
«В документе, который продлил его первоначальный срок, говорится, что это постановление правительства вступает в силу 7 октября 2020 года и действует в течение 3 месяцев», — пишет «Российская газета».
Эксперты полагают, что отмена моратория не будет действовать с 7 января, так как дата выпала на выходной день. В связи с этим только после новогодних праздников кредиторы смогут воспользоваться правом возбуждения дел о банкротстве против должников.
Мораторий на банкротство действовал для тех видов деятельности, которые наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса. Среди таких предприятия общепита, гостиничный бизнес, негосударственные образовательные учреждения, непродовольственная розница и сфера бытовых услуг.
Подписывайтесь на URA.RU в