После праздников кредиторы смогут банкротить россиян

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Мораторий на банкротство действовал для тех видов деятельности, которые наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В России истекает срок действия моратория на банкротства по заявлению кредиторов в отношении должников. С 11 января заемщики смогут возбуждать дела о банкротстве.

«В документе, который продлил его первоначальный срок, говорится, что это постановление правительства вступает в силу 7 октября 2020 года и действует в течение 3 месяцев», — пишет «Российская газета».

Эксперты полагают, что отмена моратория не будет действовать с 7 января, так как дата выпала на выходной день. В связи с этим только после новогодних праздников кредиторы смогут воспользоваться правом возбуждения дел о банкротстве против должников.

Мораторий на банкротство действовал для тех видов деятельности, которые наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса. Среди таких предприятия общепита, гостиничный бизнес, негосударственные образовательные учреждения, непродовольственная розница и сфера бытовых услуг.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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