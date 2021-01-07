После праздников кредиторы смогут банкротить россиян

Мораторий на банкротство действовал для тех видов деятельности, которые наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России истекает срок действия моратория на банкротства по заявлению кредиторов в отношении должников. С 11 января заемщики смогут возбуждать дела о банкротстве.

«В документе, который продлил его первоначальный срок, говорится, что это постановление правительства вступает в силу 7 октября 2020 года и действует в течение 3 месяцев», — пишет «Российская газета».

Эксперты полагают, что отмена моратория не будет действовать с 7 января, так как дата выпала на выходной день. В связи с этим только после новогодних праздников кредиторы смогут воспользоваться правом возбуждения дел о банкротстве против должников.

Мораторий на банкротство действовал для тех видов деятельности, которые наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса. Среди таких предприятия общепита, гостиничный бизнес, негосударственные образовательные учреждения, непродовольственная розница и сфера бытовых услуг.