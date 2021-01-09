Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

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Прощание с Валентином Гафтом в Театре «Современник». Москва, ахеджакова лия
Врачи оценивают состояние Ахеджаковой как «нормальное» Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Народную артистку России Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом. На фоне COVID-19 у нее обострились хронические заболевания.

«У актрисы диагностирован коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний», — передает «Пятый канал». Информацию о госпитализации Ахеджаковой подтвердил ее продюсер. По его словам, состояние Ахеджаковой оценивается как «нормальное».

В первые дни 2021 года коронавирусом заразился народный артист России Василий Лановой. Также инфекцию выявили у его жены, актрисы Ирины Купченко. В Санкт-Петербурге с COVID-19 был госпитализирован народный артист СССР Олег Басилашвили, пишет Life.

Обновлено в 17:22. Лия Ахеджакова опровергла информацию о своей госпитализации. Она заявила, что не болеет коронавирусом. «Нигде я не в больнице, ничего у меня нет», — приводит слова актрисы издание «Подъем».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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