Врачи оценивают состояние Ахеджаковой как «нормальное» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Народную артистку России Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом. На фоне COVID-19 у нее обострились хронические заболевания.

«У актрисы диагностирован коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний», — передает «Пятый канал». Информацию о госпитализации Ахеджаковой подтвердил ее продюсер. По его словам, состояние Ахеджаковой оценивается как «нормальное».

В первые дни 2021 года коронавирусом заразился народный артист России Василий Лановой. Также инфекцию выявили у его жены, актрисы Ирины Купченко. В Санкт-Петербурге с COVID-19 был госпитализирован народный артист СССР Олег Басилашвили, пишет Life .

Обновлено в 17:22. Лия Ахеджакова опровергла информацию о своей госпитализации. Она заявила, что не болеет коронавирусом. «Нигде я не в больнице, ничего у меня нет», — приводит слова актрисы издание «Подъем».