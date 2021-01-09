Народную артистку России Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом. На фоне COVID-19 у нее обострились хронические заболевания.
«У актрисы диагностирован коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний», — передает «Пятый канал». Информацию о госпитализации Ахеджаковой подтвердил ее продюсер. По его словам, состояние Ахеджаковой оценивается как «нормальное».
В первые дни 2021 года коронавирусом заразился народный артист России Василий Лановой. Также инфекцию выявили у его жены, актрисы Ирины Купченко. В Санкт-Петербурге с COVID-19 был госпитализирован народный артист СССР Олег Басилашвили, пишет
Обновлено в 17:22. Лия Ахеджакова опровергла информацию о своей госпитализации. Она заявила, что не болеет коронавирусом. «Нигде я не в больнице, ничего у меня нет», — приводит слова актрисы издание «Подъем».
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