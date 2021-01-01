01 января 2021

Василий Лановой заразился коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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50-ая юбилейная церемония проверки горелки Вечного огня в Александровском саду Московского кремля. Москва, лановой василий
Василия Ланового госпитализировали Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Народный артист России Василий Лановой заразился коронавирусом. Инфекция также выявлена и у супруги артиста Ирины Купченко.

«Он [Лановой] сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат», — цитирует супругу Ланового ТАСС. По словам Купченко, несмотря на то, что артист чувствует себя хорошо, из-за преклонного возраста (86 лет) было принято решение о его госпитализации.

Результаты теста на коронавирус самой Купченко также подтвердили заболевание. Однако актриса не планирует госпитализироваться. Она обратится в больницу для КТ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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