Василия Ланового госпитализировали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Народный артист России Василий Лановой заразился коронавирусом. Инфекция также выявлена и у супруги артиста Ирины Купченко.

«Он [Лановой] сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат», — цитирует супругу Ланового ТАСС. По словам Купченко, несмотря на то, что артист чувствует себя хорошо, из-за преклонного возраста (86 лет) было принято решение о его госпитализации.

Результаты теста на коронавирус самой Купченко также подтвердили заболевание. Однако актриса не планирует госпитализироваться. Она обратится в больницу для КТ.