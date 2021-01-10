Лукашенко обиделся на Россию из-за газа

Лукашенко выразил недовольство ценой на газ, но смирился Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает цену на газ, который поставит Белоруссии Россия, не совсем справедливой. Отвечая на вопросы в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1», он отметил, что все могло быть по-другому.

«Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», — отметил он . Однако президент Белоруссии не собирается оспаривать этот вопрос. «Если вы так решили, пусть будет так», — резюмировал Лукашенко.

Сейчас цена газа для Белоруссии составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров. В интервью политик округлил эту цифру до 130 долларов, уточняют «Известия».

Цена на газ для Белоруссии в 2020 году составила 127 долларов за тысячу кубометров. Лукашенко уже давно недоволен сложившейся ситуацией. Так, в феврале 2020 года он обвинял Россию в понуждении к интеграции из-за цен на газ.