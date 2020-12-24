Россия и Беларусь договорились о цене на газ

Алексей Миллер и Виктор Каранкевич заключили соглашение о поставках российского газа в Беларусь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Россия и Беларусь договорились о цене на поставки газа в 2021 году. Соглашение подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

«Миллер и Каранкевич подписали протокол между „Газпромом“ и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в 2021 году», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На встрече в Санкт-Петербурге присутствовал также посол Белоруссии в России Владимир Семашко, сообщили в пресс-службе «Газпрома». Цена за газ не раскрывается. Известно, что в 2020 году Россия продавала газ Беларуси по цене в 127 долларов за тысячу кубометров.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущался, что стране приходится платить слишком много за газ из России. Лукашенко заявлял, что Минск платит 127 долларов за тысячу кубометров, в то время как Польша платит США по 90 долларов. Лукашенко называл такую цену «понуждением к интеграции».