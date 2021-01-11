11 января 2021

Тихановская призвала Литву переименовать Белоруссию

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Светлана Тихановская, тихановская светлана
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что нынешнее название Белоруссии — калька с русского языка Фото: Sergei Grits, AP/TASS

Официальное название Белоруссии на литовском языке может быть изменено с Baltarùsija на Belarusià. С такой просьбой в МИД Литвы обратилась лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская.

«Светлана Тихановская прислала министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису письмо с призывом изменить название нашей страны на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià», — указано на сайте Тихановской. Нынешнее официальное название «Baltarùsija», по ее словам, воспринимается, как калька с русского слова «Белоруссия» и ассоциируется с эпохой СССР.

На данный момент официальное название Белоруссии к белорусскому оригиналу приблизили уже в 24 государствах Европы. Тихановская считает, что со стороны Литвы такой шаг означал бы поддержку белорусскому народу. 8 января Ландсбергис обсуждал вопрос переименования Белоруссии с Тихановской, а 11 января он выступил с официальным заявлением, что Литва готова это сделать при согласии белорусской стороны, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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