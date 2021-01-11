Тихановская призвала Литву переименовать Белоруссию

Официальное название Белоруссии на литовском языке может быть изменено с Baltarùsija на Belarusià. С такой просьбой в МИД Литвы обратилась лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская.
«Светлана Тихановская прислала министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису письмо с призывом изменить название нашей страны на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià», — указано на сайте Тихановской. Нынешнее официальное название «Baltarùsija», по ее словам, воспринимается, как калька с русского слова «Белоруссия» и ассоциируется с эпохой СССР.
На данный момент официальное название Белоруссии к белорусскому оригиналу приблизили уже в 24 государствах Европы. Тихановская считает, что со стороны Литвы такой шаг означал бы поддержку белорусскому народу. 8 января Ландсбергис обсуждал вопрос переименования Белоруссии с Тихановской, а 11 января он выступил с официальным заявлением, что Литва готова это сделать при согласии белорусской стороны, пишет RT.
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