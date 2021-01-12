Риелторы рассказали, когда можно выгодно купить квартиру

Наиболее выгодным временем для покупки жилья станет первый квартал 2021 года. В этот период на рынке произойдет замедление роста цен из-за частичного насыщения спроса, рассказала управляющий партнер риелтерской сети «Миэль» Ирина Пешич.
По ее словам, уже в первую рабочую неделю на вторичном рынке недвижимости появилось большое количество предложений. «В январе на рынок выходят те собственники, кто не решался продавать ранее. И хотя их цены могут быть немного завышены, в процессе продажи они будут корректироваться, так как большинство людей, готовых совершить покупку, уже решили жилищный вопрос в конце прошлого года», — передает слова риелтора РИА «Новости». Кроме того, согласно прогнозу Пешич, в мае возможно незначительное снижение цен на жилье.
Однако глава департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья» Ярослав Дарусенков отметил, что значительных скидок на жилье не будет. Так как программа льготной ипотеки, продленная до июля, будет постоянно поддерживать спрос.
Ранее эксперты рассказали о ценах на вторичку и новостройки в 2021 году. По их словам, рынок недвижимости ждет охлаждение, даже если Центробанк и далее будет снижать ставку, а правительство еще раз продлит субсидирование ипотеки.
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