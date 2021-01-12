12 января 2021

Риелторы рассказали, когда можно выгодно купить квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окраины, дома, дороги. Тюмень, многоэтажный дом, многоэтажки, окна дома
На рынке недвижимости наметилось насыщение спроса и замедление роста цен Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Наиболее выгодным временем для покупки жилья станет первый квартал 2021 года. В этот период на рынке произойдет замедление роста цен из-за частичного насыщения спроса, рассказала управляющий партнер риелтерской сети «Миэль» Ирина Пешич.

По ее словам, уже в первую рабочую неделю на вторичном рынке недвижимости появилось большое количество предложений. «В январе на рынок выходят те собственники, кто не решался продавать ранее. И хотя их цены могут быть немного завышены, в процессе продажи они будут корректироваться, так как большинство людей, готовых совершить покупку, уже решили жилищный вопрос в конце прошлого года», — передает слова риелтора РИА «Новости». Кроме того, согласно прогнозу Пешич, в мае возможно незначительное снижение цен на жилье.

Однако глава департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья» Ярослав Дарусенков отметил, что значительных скидок на жилье не будет. Так как программа льготной ипотеки, продленная до июля, будет постоянно поддерживать спрос.

Ранее эксперты рассказали о ценах на вторичку и новостройки в 2021 году. По их словам, рынок недвижимости ждет охлаждение, даже если Центробанк и далее будет снижать ставку, а правительство еще раз продлит субсидирование ипотеки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...