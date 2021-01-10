Эксперты рассказали о ценах на вторичку и новостройки в 2021 году

Цены на жилье в новостройках и вторичке почти сравнялись Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ставки и вклады по кредитам окажут прямое влияние на стоимость недвижимости в 2021 году. Эксперты портала «Индикаторы рынков недвижимости» заявляют, что рынок недвижимости ждет охлаждение, даже если Центробанк и далее будет снижать ставку, а правительство еще раз продлит субсидирование ипотеки.

«На этот раз стагнация не превысит года, а цены откатятся назад не более чем на 5-10%, в основном за счет увеличения скидок и торга. Стоимость наиболее ликвидных объектов, скорее всего, вообще не упадет», — приводит прогноз аналитиков «Российская газета».

Специалисты прогнозируют, что рост цен на недвижимость возобновится не раньше 2022 года. Они отмечают, что цены на вторичное жилье тянутся за новостройками. Однако в 2020 год произошло перераспределение спроса: из-за дефицита на первичном рынке покупатели переориентировались на вторичный рынок. «Потенциал для значительного роста стоимости вторичных квартир исчерпан. Наиболее вероятно, что в 2021 году средние показатели останутся примерно на том же уровне, что и сейчас», — поддерживают прогноз коллег специалисты «ИНКОМ-Недвижимость».

Менее вероятным специалисты называют прогноз, при котором колебания цен будут происходить в диапазоне от -5% до +5%. Они подчеркивают, что это будет зависеть от состояния экономики, ставок по ипотеке и доходности банковских вкладов. В 2020 году, по оценке портала «Мир квартир», стоимость жилья в среднем по стране выросла на 19%.

В свою очередь эксперты ранее рассказали URA.RU, как можно выгодно купить квартиру в 2021 году. Экономист Константин Селянин заявил, что уже весной 2021 года в России произойдет масштабный кредитный кризис. И если в ситуацию не вмешается государство, многие семьи в буквальном смысле окажутся на улице.