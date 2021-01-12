У пермского губернатора Махонина появился еще один советник

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял себе нового советника по вопросам культуры и искусства. Им стала заслуженный работник культуры РФ Эльмира Щербакова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона в своем telegram-канале.
«У Дмитрия Махонина новый советник по вопросам культуры и искусства Эльмира Щербакова», — говорится в сообщении. Щербакова известна как организатор различных российских и международных культурных мероприятий, фестивалей.
Указано также, что она работала в МХТ им. Чехова под руководством худрука театра Олега Табакова. Сейчас у Махонина несколько советников по разным направлениям работы: промышленной политике, строительству, IT, соцполитике.
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