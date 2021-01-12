12 января 2021
11 января 2021

У пермского губернатора Махонина появился еще один советник

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин взял себе советника по культуре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял себе нового советника по вопросам культуры и искусства. Им стала заслуженный работник культуры РФ Эльмира Щербакова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона в своем telegram-канале.

«У Дмитрия Махонина новый советник по вопросам культуры и искусства Эльмира Щербакова», — говорится в сообщении. Щербакова известна как организатор различных российских и международных культурных мероприятий, фестивалей.

Указано также, что она работала в МХТ им. Чехова под руководством худрука театра Олега Табакова. Сейчас у Махонина несколько советников по разным направлениям работы: промышленной политике, строительству, IT, соцполитике.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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