14 января 2021
13 января 2021

Губернатор Моор рассказал, что его не устраивает в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ОНФ. Тюмень, моор александр, портрет
Александр Моор надеется на возврат региона в лидеры российского инвестиционного рейтинга Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатора Александра Моора не устраивает позиция Тюменской области в инвестиционном рейтинге субъектов страны. Об этом он заявил во время своего выступления на Гайдаровском форуме. За годы, пока глава региона находится у власти, область потеряла 11 позиций, опустившись с первого на 12 место.

«Мы очень трепетно относимся к месту в инвестиционном рейтинге. Последние два года немножко снижались, но не по тому, что стали хуже работать. Просто коллеги из других регионов рванули вперед, конкуренция растет. Меня складывающаяся ситуация не устраивает», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, в рамках своего выступления на Гайдаровском форуме.

По словам главы региона власти проводят работу над ошибками. Заместители губернатора, ответственные за показатели рейтинга, провели встречи с предпринимательским сообществом. Они обсудили те позиции, по которым Тюменская область получила отрицательные оценки.

«Мы составили план действий. Думаю, что в ближайшее время будем конкурировать среди наших коллег», — подчеркнул Александр Моор.

По данным Агентства стратегических инициатив, за 2020 год Тюменская область упала в рейтинге на девять пунктов. Регион вылетел из десятки лидеров, заняв 12 место. В 2019-м позиция была лучше — третье место. А в 2018-м, в первый год Александра Моора в кресле губернатора, Тюменская область и вовсе возглавляла рейтинг субъектов страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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