Народные приметы на 6 ноября 2025: что можно и нельзя делать в День Арефы (Светец)
Приметы и традиции 6 ноября 2025
Фото: Создано в Midjourney
В четверг, 6 ноября 2025 года, православные верующие и люди, придерживающиеся народных традиций, отмечают День Арефы, известный также Светец. В этот день на Руси принято совершать молитвы перед чудотворным образом, просить утешение в скорбях и защиту от недугов. С древних времен существует множество примет и рекомендаций, касающихся того, что можно и что запрещено делать в этот день. Подробнее о традициях, приметах и рекомендациях этого дня читайте в материале URA.RU.
Народный праздник День Арефы
День Арефы, или праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», имеет глубокие исторические корни. Празднование связано с чудесным исцелением, которое произошло в 1688 году. Тогда Евфимия, родная сестра патриарха Иоакима, жившая в Москве на Ордынке, получила исцеление от неизлечимой болезни после искренней молитвы перед этой святой иконой. Голос, услышанный больной женщиной, указал ей на образ Божией Матери в храме Преображения, и после поклонения иконе произошло чудо.
С тех пор икона «Всех скорбящих Радость» стала почитаемой святыней, к которой обращаются люди, ищущие утешение в трудных жизненных ситуациях. Праздник олицетворяет милосердие Божией Матери и надежду на помощь в самые мрачные моменты. На Руси день получил второе название «Светец» потому, что именно с 6 ноября девушки начинали проводить зимние посиделки при свете лучины, занимаясь рукоделием и общением.
Народные приметы 6 ноября 2025
Наши предки внимательно наблюдали за явлениями природы, чтобы предсказать, какой будет предстоящий зимний сезон. Если 6 ноября идет снег, это считается благоприятным знаком: зима будет снежной, но относительно мягкой, без сильных морозов. Снег, выпавший на мерзлую землю, предвещает хороший урожай хлеба в следующем году. Ясное утро в этот день указывает на приближение морозных ночей в ближайшие дни, тогда как утренний туман сулит скорое потепление и повышенную влажность.
Ветер также служил важным предвестником. Северный ветер, дующий в течение дня, указывал на снежную метель и суровую зиму, а ветер с юга предвещал оттепель в конце ноября. Если воробьи активно чирикали, народная мудрость ожидала ясной и теплой погоды. Облака, плывущие высоко и быстро, свидетельствовали о сухих днях впереди, а большое количество звезд на вечернем небе предвещало заморозки на следующий день.
Поведение животных также считалось показательным. Вороны, собирающиеся в большие стаи, предупреждали о скором снегопаде. После линьки, если у собаки появлялся особенно густой мех, это служило признаком холодной зимы. Встреча с белой собакой в этот день интерпретировалась как благоприятный знак, сулящий достаток и счастливую жизнь. Трещащая при горении лучина указывала на приближение морозов, а потрескивание дров в печи усиливало эту примету.
Что можно делать 6 ноября 2025
В день Арефы рекомендуется начинать день с посещения церкви и молитвы перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Люди просят исцеления от недугов, утешения в скорбях и душевного покоя. Считается, что искренняя молитва в этот день обладает особой силой и способна помочь обрести духовное равновесие.
После посещения храма можно приступать к повседневным делам. Женщины традиционно занимались рукоделием: пряли, шили или вышивали при свете лучины или свечи. Этот процесс считался не просто работой, но и медитативным занятием, помогающим сосредоточиться и привести мысли в порядок. Вечером семьи готовили узвар из сухофруктов с медом, который укреплял здоровье и помогал легче пережить холода.
Проведение времени с близкими людьми особенно рекомендуется в этот день. Вечером члены семьи собирались за одним столом, делились воспоминаниями, рассказывали истории, часто страшные, чтобы отпугнуть злые силы. День хорошо подходил для заключения сделок с недвижимостью. Верили, что любая купля-продажа в этот день пройдет благополучно и принесет выгоду обеим сторонам. Наведение порядка в кладовых, проверка запасов на зиму и расстановка заготовок также считались уместными делами.
Что нельзя делать 6 ноября 2025
Народная традиция накопила значительный список действий, которые не рекомендуется совершать в день Арефы. Не разрешалось мерить чужую обувь, так как верили, что можно перенять судьбу, болезни и невзгоды прежнего хозяина вещи. Не давали взаймы и не брали деньги в долг, поскольку это сулило финансовые трудности на весь предстоящий год.
Разбивать посуду и зеркала было категорически запрещено. Случайная поломка грозила серьезными неприятностями и даже болезнями для члена семьи. Чтобы нейтрализовать негативное влияние разбитого зеркала, рекомендовалось собрать осколки, установить семь зажженных свечей, трижды обойти их против часовой стрелки и затем утилизировать фрагменты в безлюдной местности.
Не советовали сплетничать и выяснять отношения, так как конфликты в этот день могли перерасти в затяжные ссоры и привести к разладу в семье. Запрещалось возмущаться холодом и жаловаться на погоду, так как такие жалобы якобы призывали еще более суровую погоду. Одиночество, особенно для девушек, считалось плохой приметой, отодвигающей замужество. Не принимали подарки и угощения от людей противоположного пола, опасаясь приворота или наведения порчи. Не рекомендовалось прогонять собак со двора, особенно белых, так как белый пес считался добрым знаком, его присутствие сулило достаток.
