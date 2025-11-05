Тюменские ученые открыли новый микроорганизм
Микроорганизм выделили из почвы в Казахстане во время посевов картофеля (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) обнаружили и описали новый вид хищных организмов Rhodelphis edaphicus. Результаты исследования опубликованы на портале PeerJ.
«Родельфиды — одна из самых недавно открытых и малоизученных групп протистов, представленная одноклеточными двужгутиконосцами, обитающими в водной среде. Мы описываем новый вид и первого известного почвенного представителя этого таксона Rhodelphis edaphicus, выделенного из сельскохозяйственной почвы. Новый вид, активно питающийся другими простейшими и бактериями, был выделен в клональной культуре», — указано в исследовании.
Отмечается, что микроорганизм выделили из почвы в Казахстане во время посевов картофеля. Штаммы хранятся в лаборатории AquaBioSafe университета. Анализ показал, что родельфиды обитают по всему миру и встречаются в разных местах, включая морские и пресные воды и почвы.
Ранее URA.RU писало, что тюменские ученые обнаружили способ, позволяющий избавиться от гаффской болезни. По их данным, нейтрализовать токсин помогает термическая обработка.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!