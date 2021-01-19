В Федерации хоккея назвали условия проведения ЧМ-2021 в России

Последний чемпионат мира по хоккею Россия принимала в 2016 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия может подать заявку на проведение чемпионата мира по хоккею-2021 после того, как этот вопрос будет согласован с властями города, где он может пройти и федеральным правительством. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Юрий Майоров.

«Во-первых, власти Москвы. Федеральные власти тоже должны в это дело подключиться обязательно, потому что здесь завязаны транспорт, гостиницы, обслуживание, федеральная служба охраны. Это очень сложная структура — проведение чемпионата мира», — объяснил в беседе с URA.RU Майоров. Он подчеркнул, что ни один президент ФХР Владислав Третьяк принимает решение о выдвижении заявки на проведение чемпионата мира по хоккею в России.

«Это серьезное дело проведение чемпионата мира, где завязано масса составляющих. И с этими составляющими надо договариваться. Надо получать добро и так далее. Не Третьяк решает, решают власти», — сказал вице-президент ФХР. По его мнению, исходя из того, что в IIHF быстро определилась, кто может заменить Белоруссию в качестве страны-хозяйки турнира, а именно Словакия и Дания, Россия не будет выдвигать свою заявку на проведение чемпионата мира по хоккею-2021.

URA.RU попыталось дозвониться до Владислава Третьяка. Президент ФХР не ответил на звонок корреспондента агентства.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако крупные спонсоры турнира заявили, что не будут финансово поддерживать соревнования, если они пройдут на территории республики. 18 января Международная федерация хоккея (IIHF) выпустила сообщение, в котором говорится, что Минск не сможет принять турнир, передает «Пятый канал». Владислав Третьяк раскрыл, что IIHF рассматривает три варианта проведения чемпионата мира: только Латвия, Латвия и Словакия, Дания и Латвия, уточняет RT.